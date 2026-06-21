◇女子ゴルフツアーニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72））政田夢乃（25＝なないろ生命）は67の通算12アンダーまで追い上げたが、18番で3メートルのバーディーパットを決めきれず、1打差の4位でプレーオフに進めなかった。「狙ったところにはしっかり打ててましたし、強すぎたというかあまり切れなかったのが悔しいですけど、凄い良いパットだった