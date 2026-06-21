いつ起こるか分からない災害。横浜市の小学校で、子どもたちが自分で考えて身を守る防災授業が行われました。もし、大きな地震に襲われたら。子どもたちが真剣に見つめるのは、日常に潜む災害が起こったときの危険な瞬間です。今週行われた横浜市とフジテレビが取り組んだ防災授業では、災害時の映像を見たり、体を低くして頭を守る“ダンゴムシポーズ”をみんなで練習したり、子どもたちが自分で「あそこが危ない」「こう逃げよう