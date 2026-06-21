普段はやんちゃなワンコも、ママさんがメイクをしていたら女の子らしい反応を見せて…？お化粧に興味津々になる姿が可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で5万4000回再生を突破しています。 【動画：メイクをしていたら、犬が興味津々になって…まるで『人の女の子のような光景』】 ワンコがお化粧に興味津々！ YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」に投稿されたのは、柴犬の女の子「おはぎ」ちゃんの微笑まし