ご褒美のオヤツをもらうために、頑張ってベル鳴らしの練習を続けたワンコ。ベルを使いこなせるようになったら、クレーマー化して…？投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「賢くて可愛い」「面白い」「めまぐるしい成長！」といった声が寄せられています。 【動画：『ベル鳴らしの練習』をする犬→数週間後、上達し過ぎてしまい…まさかの『クレーマー化』】 ワンコがベル鳴らしに挑戦 Yo