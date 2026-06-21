プレミアリーグのマンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンを狙っている。ベルナルド・シウバの後任として注目しており、すでに2度のオファーを提示しているが、いずれもフォレスト側に拒否されている。フォレストは英国記録となる1億2500万ポンドを超える移籍金を求めている。『Gazzetta dello Sport』によると、アンダーソンのシティ移籍が決まれば、他の移籍のドミノ倒しのように決まる可