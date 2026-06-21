けさ（21日）、高松市で17歳の少年が酒気を帯びた状態でバイクを運転したとして逮捕されました。 【写真を見る】17歳の少年を酒気帯び運転の疑いで逮捕 「駐車場で人が倒れている」と通報酒気を帯びた状態でバイクを運転した疑い【香川】 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、高松市香川町に住む17歳の少年です。 「駐車場で人が倒れている」と通報 警察によりますと、少年は、きょう午前6時半ごろ、高松市寺井町の県道で、