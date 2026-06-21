きゃりーぱみゅぱみゅが、新曲「Focus Focus」を6月24日に配信リリースする。 （関連：きゃりーぱみゅぱみゅは全てを糧に表現を続けるポップとリアリティの共存、無二の世界を届けた出産後初ワンマン） 本楽曲は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”、“被写界深度”、“広角”、“望遠”とい