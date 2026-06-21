プレミアリーグでは2季連続で17位に終わるも、今夏の移籍市場では積極的な動きを見せているトッテナム。すでにアンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケと3人の実力者を獲得している。SBとCB2人の獲得を決めたトッテナムが次に目指しているのはMFの補強だ。ターゲットは同リーグのニューカッスルに所属するサンドロ・トナーリ。『The Athletic』によると、トッテナムはイタリア代表MFを獲得するた