女優・永野芽郁が、笑顔の近影を披露した。永野は２１日に自身のインスタグラムを更新し、自身フォト＆スタイルブックスペシャルＢＯＸ、「ＭＡＧＮＯＬＩＥ」の発売を報告。「メイトのみなさんいつも本当にありがとう」と記し、タンクトップにグリーンのパンツの浜辺でのショットや、オフショルトップスで首を傾げた笑顔のショットなどを載せた。この投稿にはファンから「待ってました！」「涙止まらないよ、、、」「ほんと