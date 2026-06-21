◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】森保ジャパンの「裏カード」として行われた一戦で、スウェーデンは１―５の大敗を喫した。第１戦でチュニジアに５―１で勝利するも、同じスコアでの完敗となり、得失点もゼロとなった。第３戦では日本と対戦する。＊＊＊これほどまでに「不可解」なチームも珍しい。映像だけで