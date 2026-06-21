◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目のW杯出場の日本代表は、１次リーグ第２戦でチュニジア代表に４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。次戦のスウェーデン戦（日本時間２６日午前８時）で引き分け以上となれ