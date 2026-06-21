■週間予報東北北部も梅雨入りが発表され、梅雨のない北海道を除き、各地で本格的な雨の季節になりました。この先、梅雨の最盛期となり、今週は、九州など西日本で警報級の大雨となるおそれがあります。また、沖縄では台風7号に注意が必要です。22日は、日本海の低気圧の影響で、東北や日本海側を中心に雨が降るでしょう。東北では、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。九州も、夕方以降は雨の降る所が多くなるで