７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿第２日目が２１日、神奈川・平塚で行われた。今秋ドラフト上位候補の東北福祉大・猪俣駿太投手（４年＝明秀学園日立）が実戦形式に登板。２回を１安打無失点で抑え、４者連続三振をマークするなど、代表入りへ向けて猛アピールした。先頭の日体大・酒井成真外野手（４年＝東海大菅