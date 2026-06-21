読売新聞は２１日、サッカー・ワールドカップで、日本代表が１次リーグ第２戦のチュニジア戦で勝利したことを伝える号外約４８万部を発行し、東京や大阪などで配布した。東京都千代田区のＪＲ有楽町駅前では午後４時半頃から配布が始まり、買い物客らが次々に手に取っていた。テレビ観戦した東京都八王子市の会社員男性（５５）は「試合開始早々に先制点が入り、その後は安心して見ていられた。初勝利の勢いで１次リーグを突破