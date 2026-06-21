メ～テレ（名古屋テレビ） FIFAワールドカップ2026、日本がチュニジア相手に快勝を収め、東海地方も熱気に包まれました。 途中出場した菅原由勢選手の地元、愛知県豊川市では、かつて菅原選手が所属していた少年サッカークラブ「AS.ラランジャ豊川」で後輩たちがエールを送りました。 （クラブのメンバー）「（菅原選手が）出てくれたことがとてもうれしい。森保監督わかってます」 菅