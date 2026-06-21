ガールズグループILLITのウォンヒが、両親からお小遣いをもらっていないと明かした。去る6月20日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』には、シェフのパク・ウニョン、ILLITのミンジュ、ウォンヒが出演した。【写真】「逮捕されたい」ウォンヒ、キュートな“ポリス”にウォンヒは、自分ならではの感性が詰まった部屋を公開した。ウォンヒは起きるやいなやコロコロクリーナーで掃除をする姿を見せた。その後、ロゼット装飾