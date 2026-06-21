飲み会は、友だちや気になる異性との距離を縮める絶好のチャンス。しかし、酔い方ひとつでその人の印象が大きく変わってしまうこともあります。自分も相手も楽しく過ごせる飲み会のためには、ちょうどいい酔い具合を見極めることが大切です。今回は、男女の飲み会での適切な酔い具合について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。ほろ酔いで笑顔が絶えないほろ酔い程度で楽しく会話ができる女性は、誰にとっても好印象を与