韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」の意味は？「우리 그만 만나요（ウリ クマン マンナヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、別れ話の場面で使える韓国語です。「우리 그만 만나요