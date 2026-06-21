静岡市清水区で21日、普通乗用車を酒気帯び運転したとして、,静岡市に住む19歳の女が逮捕されました。警察によりますと、女は、21日午前4時ごろ静岡市清水区の信号機のある交差点で普通乗用車を酒気帯び運転した疑いがもたれています。女は交差点で普通乗用車と出合い頭の事故を起こし、駆け付けた警察官が検査したところ基準値を超えるアルコールが検出されたということです。女は警察の調べに対し酒を飲んで運転したことに