韓国発アパレルブランド「COVERNAT（カバーナット）」が、2026年6月25日（木）から6月30日（火）までの期間限定で、ルミネ新宿 ルミネ2にポップアップショップをオープンします。今季のテーマは「In a Green Haze」。ブランドの世界観を表現した空間には、サマールックをまとったブランドアンバサダーSOOBINが登場し、特別な夏のムードを演出します。限定ノベルティや人気アイテムも揃う、見