ボートレースからつの6日間シリーズ「ズバッと！！なべチャンネル杯」が、22日に開幕する。福岡支部長・川上剛の秘蔵っ子が開花しつつある。藤井公人（27＝福岡）だ。スタート、ターンとも豪快故に事故点に苦しみ、現在はB2級。しかし前期は5.47の勝率を残し、7月から初のA2級へ昇級が決まっている。「ギリギリでしたが、なんとか昇級できました。師匠も凄く喜んでくれました。まだ、かみ合っていないところがありますが、