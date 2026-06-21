排外主義反対を訴える「在日クルド人と共に」の温井立央代表＝21日午後、国会議事堂前外国人差別や、政府による在留資格を厳格化する政策に反対するさまざまな国籍の市民が21日、国会前に集まり「ヘイトにノー」「外国人の人権を守れ」と声を上げた。主催した在日外国人の支援団体などでつくる「ヘイトにNO！全国キャンペーン」によると約650人が参加した。東京に住むブラジル人のミゲルさん（58）は「在留資格更新手数料の値