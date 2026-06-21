歌手の倖田來未（43）が21日、自身のインスタグラムを更新し、携帯アプリのファンクラブ用ビジュアルの撮影の様子を披露した。ピンクとグリーンの髪に、少しふっくらしたお腹を見せたブラックのパンツスタイルの写真を投稿し「ヘアメイクスタイリングネイルこんな感じでした！」とつづった。倖田はロックバンド「BACK-ON」のKENJI03と2011年に結婚。12年7月に第1子男児を出産。今年3月30日に第2子を妊娠したことを発表した