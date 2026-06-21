梅雨の時期と言えば、ホタルの季節でもあります。ホタルが光るのは求愛行動。そこで、ホタルの観賞会を行っている秩父へ行ってきました。気象予報士福山佳那さん「ここは埼玉県の秩父市内の上町です。緑に囲まれた自然豊かな場所です」秩父市 上町ホタルの会 会長松本隆太郎さん「だいたい5月末から7月の初めぐらいがそのシーズン…。ホタルはゲンジボタル、ヘイケボタルと2種類ここにおります。ゲンジボタルのエサ