タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。仲良しの国民的女優を明かす場面があった。MCの「ハナコ」岡部大から「一緒にご飯に行ったりするのは誰が多いんですか」と問われ、辺見は「それこそ上戸彩ちゃんとかは」と打ち明けた。「うちに来て。娘さんと。ご飯食べて」と振り返ると、「昨日もLINEしてました」と明かした。「なので仲良くしていたり」と声を弾ませた。