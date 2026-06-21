2026年FIFAワールドカップ（米国、カナダ、メキシコの共同開催）の開会式で、中国のアートトイ「LABUBU（ラブブ）」の着ぐるみ2体がメキシコシティ・スタジアムに登場し、W杯開幕の夜の意外な「主役」となった。W杯史上、初めて登場したキャラクターIPに中国オリジナルのアートトイが招待された。中国香港特区のアーティスト・龍家昇氏が2015年に生み出したこの「ブサかわ」キャラは、世界中のサッカーファンの熱い思いをユニーク