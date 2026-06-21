夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：チロタン年代性別：40代女性同居家族構成：本人、子住まいの地域：九州・沖縄地方職種：事務雇用形態：正社員勤務年数：20年以上年収：350万円現預金：450万円、リスク資産：200万円夏ボーナスは40万円予想も「有休はとりづらく退