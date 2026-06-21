さくらももこの代表的作品『ちびまる子ちゃん』や『コジコジ』のグッズが集う「さくらももこ ゆめいろ商店」が、7月9日（木）〜7月20日（月・祝）の期間、大阪・大阪市にある郄島屋 大阪店で開催される。【写真】エキゾチックシリーズが初登場！エコバッグなど先行販売グッズの詳細■『ちびまる子ちゃん』原作40周年今回『ちびまる子ちゃん』原作40周年を記念して開催される「さくらももこ ゆめいろ商店」は、さくらも