県内企業の社長の平均年齢は６１．２歳で、これまでで最も高くなったことが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。 帝国データバンク群馬支店のまとめによりますと、去年１２月時点で県内に本社を置く企業について調べたところ、社長の平均年齢は６１．２歳で、前の年から０．３歳上昇して１９９０年の調査開始以来、過去最高となりました。全国平均は６０．８歳でした。 年齢別の構成比率をみると、５０代が３１．