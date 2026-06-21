夏の高校野球群馬大会が来月４日に開幕するのを前に、開会式で国歌と大会歌を独唱する高校生２人が２１日決まりました。 ２１日に前橋工業高校で開かれた選考会には、県内１１の高校から１７人の生徒が参加しました。国歌と大会歌を伴奏なしで歌い、県合唱連盟の松原眞介理事長らが正確に歌える技術や表現力などを審査しました。 審査の結果、国歌を高崎経済大学附属高校３年の新井羽音さんが、大会歌の「栄冠は君に輝く」を高