父の日に木を使った工作体験会が群馬県前橋市で開かれ、参加した親子が協力しながら思い出に残る作品を作りました。 前橋市の赤城ふれあいの森で行われたイベントは、父の日に思い出を作ってもらおうと太田市に生産工場を持つ味の素ＡＧＦと、プロバスケットボールチームの群馬クレインサンダーズなどが共同で開催しました。 ２１日は、１３組の親子が参加。子どもたちは、お父さんに手伝ってもらいながら木