サッカーワールドカップ北中米大会。日本代表の試合を応援しようと群馬県高崎市の商業施設では、パブリックビューイングが行われ、多くのファンが声援を送りました。 高崎市のイオンモール高崎には多くのファンが訪れ日本に声援を送りました。 グループリーグ第２戦、勝ち点３が欲しい日本はアフリカのチュニジアと対戦。日本は開始早々、中村敬斗が左サイドからペナルティエリアで仕掛け