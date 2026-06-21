北中米W杯で日本代表がグループリーグ第2戦でチュニジアと激突。4-0で見事勝利を収めた。前半に鎌田大地・上田綺世がゴールを決め、後半には伊東純也、さらに上田綺世が得点。日本のW杯史上最高得点となるスコアで試合を終えた。現地で取材するサッカーライターの木崎伸也氏に同試合でのMVPを聞いた。 【写真】先制点を決めた鎌田大地選手のチームメイトへの電話ポーズ 鎌田大地のシ