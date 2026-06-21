群馬県みどり市は、このほど、去年の市内への転入者が市外への転出者を２１１人上回り、３年ぶりに転入超過に転じたと発表しました。 市によりますと、去年の転入者は１７４２人。転出者は１５３１人で、転入者が２１１人上回りました。年代別にみると、未就学児や小学生が７６人。２２歳から３９歳までが６３人の転入超過となりました。 転入超過は、２０２２年の３７人以来３年ぶり。２００６年の市政施行後、最多の水準です