日本対チュニジアの試合を取材するため、メキシコのモンテレイにやってきた。ここモンテレイはさかのぼること15年前、2011年U-17ワールドカップで日本が３試合（グループステージ２試合とラウンド16）を戦った場所である。３試合の結果は２勝１分け。日本はフランス、アルゼンチンと同居する厳しいグループステージを首位通過し、最終的にベスト８進出を果たしている。メキシコのサッカーファンの目は厳しい。17歳以下の若