日本海には低気圧があって東に進んでいます。21日に梅雨入りした県内は雨又は曇りの天気で雨脚が強まった地域もありました。 新潟市中央区では午前9時すぎまでの1時間に20ミリの強い雨を観測しました。24時間に降った雨の量は新潟市西蒲区で83ミリ長岡市寺泊で77.5ミリとまとまった雨となりました。 この雨で中越と下越・佐渡にレベル2土砂災害注意報が発表されています。新潟地方気象台によりますとあすも、県内は低気圧の影響