サッカー・ワールドカップで日本はチュニジアに勝利しました。 日本代表の１人、前田大然選手の地元・大阪府太子町でも大歓声が上がりました。 前田大然選手の地元・太子町ではパブリックビューイングが開かれ、ファンら約１５０人が試合を見守りました。 日本は前半４分、鎌田大地選手のゴールで先制します。 その後、日本は上田綺世選手の２ゴールなどで４対０で勝利しました。 （サポӦ