サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、日本時間21日に行われた1次リーグF組・日本―チュニジア戦を生中継した日本テレビ、DAZNで音声トラブルが発生する場面があった。日本テレビでは、試合開始前のチュニジアの国歌演奏で音声が一瞬途切れて異音が入った。「プー」などの音が入る場面もあり、前半4分に日本が先制した直後には「国際映像でお送りしています映像が乱れております」のテロップが表示された。