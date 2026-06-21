実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、料理研究家・リュウジ氏（40）が結婚できない理由について私見を展開した。あるユーザーがスーパーの短冊に「リュウジと結婚する」という願いがつづられていたと報告。これを受けてリュウジ氏は「やめといたほうがいい」といい「俺は40にもなって一度も結婚したことないんだがマジで俺含めてろくなやついない」とぶっちゃけていた。