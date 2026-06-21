スイス中部ルツェルン近郊で開催の、米国・イラン協議の看板＝21日、ビュルゲンシュトック（AP＝共同）【ビュルゲンシュトック、ワシントン共同】米国とイランは21日、戦闘終結の覚書に正式署名後、初の協議をスイス中部ビュルゲンシュトックで開催する見通しだ。一方、イラン革命防衛隊は20日、レバノン情勢の悪化を巡り、全ての船舶にエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が再び「封鎖された」と警告した。米メディアによると、米