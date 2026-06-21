北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸ルートの再検討を巡り、与党整備委員会共同委員長の西田昌司参院議員は21日、京都府知事と京都市長のヒアリングを30日の整備委会合で実施すると明らかにした。府内では工事による地下水への影響や財政負担を懸念する声があり、両首長から意見を聞くことが予定されていた。西田氏は21日、京都市内で開かれた自民党府連大会に出席。参加者から出た北陸新幹線に関する質問に対し「国会会期末