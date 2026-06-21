プロ野球のファーム・リーグは21日、東地区のオイシックス―楽天戦（ハードオフ新潟）が雨天中止。中、西地区と交流戦を合わせて6試合が行われた。東地区のヤクルトは日本ハム戦（戸田）に6―5で逆転勝ち。先発・小川が4回5安打5奪三振2失点で、2番手・青柳が3回7安打3失点で4勝目を挙げた。西村が初回に3号2ラン、橋本が初回の3号ソロなど2安打3打点、沢井が2回に3号ソロ。日本ハム先発の育成選手・川勝は3回3安打4奪三振で4