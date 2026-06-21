あす（22日）は東北や北陸を中心に、朝から断続的に雨の予想あすは東北や北陸を中心に、朝から断続的に雨となるでしょう。東北の太平洋側は、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。午後は北海道も、にわか雨や雷雨の所がありそうです。関東から西も雲が広がりやすく、夕方以降は九州にも雨の範囲が広がるでしょう。【写真を見る】あす（22日）は東北・北陸中心に朝から断続的に雨の見込み東北の太平洋