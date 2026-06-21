◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表がチュニジアに4-0で勝利。森保一監督は現地メキシコの方々への感謝の思いを語りました。前半早々にMF鎌田大地選手の2試合連続得点で先制。FW上田綺世選手の2得点やMF伊東純也選手も得点をあげると、チュニジアの攻撃を無失点でしのぐ守備も光り、4-0の快勝となりました。これで初戦のオラン