イスラエルが親イラン組織「ヒズボラ」を標的に今年3月に開始したレバノンへの攻撃で、死者が4000人を超えたことが明らかになりました。イスラエルとヒズボラは19日に停戦で合意していますが、攻撃の応酬は収まっていません。レバノン保健省によりますと、3月から続くイスラエルによる攻撃で、レバノン側の死者は20日時点で4057人にのぼりました。死亡した人の中には18歳以下の子どもが251人、医療従事者が135人含まれているという