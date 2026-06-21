７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿第２日目が２１日、神奈川・平塚で行われた。この日は実戦形式の練習を２試合実施。終了後、メンバー発表を２２日に控えた鈴木英之監督（５９）＝関西国際大＝は「悩ましい。この中から２８人を絞らないといけない。夜にスタッフで話をすると思う。明日（実戦形式練習を）６イニング