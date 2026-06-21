◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―２広島（２１日・神宮）広島は、１点差でヤクルトを制した。５回２死一、二塁から、小園海斗内野手が左翼線ギリギリで弾む２点二塁打。先発の岡本駿投手は、２点リードの６回に犠飛で１点を返されたが、６回３安打１失点でチーム単独最多の６勝目（３敗）を手にした。６週連続となった日曜登板は５勝１敗。“サンデー岡本”の活躍もあり、チームは６月に入って週末は６戦全勝。連勝で昨年５月