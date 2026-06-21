サッカーＷ杯北中米大会の日本代表メンバーから負傷のため離脱し、代表引退を表明したリバプールＭＦ遠藤航（３３）が自身のＸで、日本代表のチュニジア戦大勝を祝福した。結果を伝える日本代表公式Ｘの投稿を引用し「素晴らしい次も勝とう」と絵文字をまじえて祝福した。遠藤は初戦オランダ戦後も「よく追いついた次勝とう」と称えていた。遠藤は米ナッシュビル合宿中の１１日、左足負傷のため離脱が発表され、同日にＸ