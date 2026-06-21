6月23日は太平洋戦争末期の沖縄戦で、日本軍の組織的な戦闘が終結したとされる日です。この日に合わせ、きょう21日、沖縄で戦死した鹿児島県出身者を追悼する慰霊祭がありました。 沖縄での主な戦闘は1945年・昭和20年3月から6月まで続きました。 上陸したアメリカ軍を前に、日本軍・住民あわせて19万人が死亡し、アメリカ軍も1万人余りが戦死しました。戦闘では鹿児島出身の軍人2932人も戦死しました。 鹿児島市の護国神社