「FIFAワールドカップ」。日本は第2戦、チュニジアとの戦い臨みました。鹿児島のサポーターも熱い声援を送りました。 「日本対チュニジアの試合がまもなく始まります。鹿児島も盛り上がっています。頑張ろう！日本！」 鹿児島市のセンテラス天文館で行われたパブリックビューイングには400人近くが詰めかけ、日本代表へ熱いエールを送りました。 日本は前半4分、先制ゴール。 さらに